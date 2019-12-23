Під час протестів в Індії затримали 47 осіб
Про це повідомляє Prensa Latina.
"Щонайменше 47 студентів були заарештовані сьогодні в Нью-Делі поліцією під час демонстрацій проти закону про громадянство", - йдеться у повідомленні.
У демонстрації в місті Ченнаї взяли участь тисячі людей.
Суперечливий новий закон надає право на індійське громадянство індуїстам, християнам, сикхам та буддистам, які тікали від релігійних переслідувань у Пакистані, Афганістані та Бангладеш і приїхали до Індії до 31 грудня 2014 року.
Критики стверджують, що новий закон дискримінаційний та підживлює релігійні й етнічні поділи, оскільки не передбачає отримання права громадянства для мусульман.
Як повідомлялося, протести проти нового закону щодо громадянства за критерієм релігійної приналежності розпочалися в Індії 12 грудня. У зв'язку з демонстраціями у Нью-Делі відключили послуги інтернету, обміну голосовими й текстовими повідомленнями.