Boeing звільнив свого гендиректора

Американська компанія Boeing звільнила свого гендиректора Денніса Мюленберга через неспроможність відновити довіру у клієнтів та регуляторів після двох смертельних авіакатастроф.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву компанії.

“У понеділок Boeing звільнив гендиректора Денніса Мюленберга у той час, як компанії не вдається відновити довіру у регуляторів, клієнтів та громадськості після двох смертельних авіакатастроф з літаками 737 Max, які забрали життя 346 осіб на борту”, - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що з 13 січня новим гендиректором буде діючий голова ради директорів Boeing Девід Калхун.

Зазначається, що після публікації новини про зміну керівництва вартість акцій компанії зросла на 2,5% ще до офіційного відкриття ринку.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня минулого року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули всі 189 осіб, які перебували на борту. Причиною катастрофи літака, який упав у Яванське море невдовзі після вильоту з Джакарти, став збій системи управління польотом.

10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами катастрофи стали всі пасажири та члени екіпажу (157 осіб). Після цього польоти літаків моделі Boeing 737 MAX тимчасово припинили по всьому світу.

Фото: Anna Moneymaker/The New York Times