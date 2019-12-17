Boeing призупинить випуск літаків моделі 737 MAX

Компанія Boeing з січня 2020 року на деякий час припинить випуск літаків Boeing 737 MAX.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

У ньому зазначено, що Boeing вирішив наступного місяця призупинити виробництво цієї моделі літака і зосередити увагу на доставленні приблизно 400 Boeing 737 MAX, які вже є в її резерві.

У компанії уточнили, що поки не планують масових звільнень працівників у зв'язку із цим рішенням.

Раніше повідомлялося, що Boeing не відновить польоти літаків серії 737 Max до кінця 2019 року через затримки у процесі надання дозволу. Заборона на польоти може зберегтися й у 2020 році у зв'язку з випробуваннями, які має завершити компанія.

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Обмеження на польоти лайнерів Boeing 737 Max були введені після двох авіакатастроф, в яких загинули 346 осіб. Це підірвало авіаційну галузь у глобальних масштабах і посилило кризу для аерокосмічного виробника Сполучених Штатів.