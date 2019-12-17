Boeing призупинить випуск літаків моделі 737 MAX
Про це йдеться в заяві на сайті компанії.
У ньому зазначено, що Boeing вирішив наступного місяця призупинити виробництво цієї моделі літака і зосередити увагу на доставленні приблизно 400 Boeing 737 MAX, які вже є в її резерві.
У компанії уточнили, що поки не планують масових звільнень працівників у зв'язку із цим рішенням.
Раніше повідомлялося, що Boeing не відновить польоти літаків серії 737 Max до кінця 2019 року через затримки у процесі надання дозволу. Заборона на польоти може зберегтися й у 2020 році у зв'язку з випробуваннями, які має завершити компанія.
Обмеження на польоти лайнерів Boeing 737 Max були введені після двох авіакатастроф, в яких загинули 346 осіб. Це підірвало авіаційну галузь у глобальних масштабах і посилило кризу для аерокосмічного виробника Сполучених Штатів.