NYT дізнався, скільки ще триватиме заборона польотів для Boeing 737 Max

Попри очікування, що літаки Boeing 737 Max зможуть поновити польоти вже цього року, процес надання дозволу затягнеться ще на кілька місяців.

Про це повідомляє в четвер американське центральне видання The New York Times.

"Хоча Boeing публічно висловив очікування, що Федеральне авіаційне управління США почне процес поновлення польотів лайнерів цього року, наразі це, за оцінками фахівців, є малоймовірним. Водночас більш вірогідним виглядає, що утримання на землі літаків (серії 737 Max – ред.) продовжиться і в 2020 році, враховуючи серію випробувань, які має завершити Boeing", - зазначається в повідомленні.

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Чиновники американського авіарегулятора вважають, що це може зайняти час до кінця січня, допоки агентство скасує обмеження й затвердить вимоги до підготовки пілотів. Потім авіакомпаніям знадобиться кілька тижнів, щоби підготувати максимум літаків до експлуатації на комерційних маршрутах.

Як повідомлялося, обмеження на польоти лайнерів Boeing 737 Max були введені після двох авіакатастроф, у яких загинули 346 людей. Це підірвало авіаційну галузь у глобальних масштабах та посилило кризу для аерокосмічного виробника Сполучених Штатів.