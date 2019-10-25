Boeing заявляє про проблеми з двигуном у новій моделі 777X

У компанії Boeing заявили про проблеми з двигуном у новій моделі 777X.

Про це повідомляє портал Australian Aviation із посиланням на гендиректора компанії Денніса Мойленбурга.

"Boeing відтермінував перші доставлення моделі 777-X з середини 2020 на початок 2021 року через затримки з тестовими польотами, які були спричинені невирішеними проблемами з двигуном та відривом двері під час тестування", - йдеться у повідомленні.

Водночас Мойленбург очікує, що перші польоти все ж таки будуть здійснені на початку 2020 року, попри те, що спочатку вони були заплановані на перше півріччя 2019 року.

За його словами, головним невирішеним питанням досі залишається робота нового двигуна GE9X.

Зазначається, що такі авіакомпанії як Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, All Nippon, Singapore Airlines, Etihad Airways та British Airways вже зробили великі замовлення нових літаків Boeing 777-X.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня минулого року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули всі 189 осіб, які перебували на борту. Причиною катастрофи літака, який упав у Яванське море невдовзі після вильоту з Джакарти, став збій системи управління польотом.

10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами катастрофи стали всі пасажири та члени екіпажу (157 осіб). Після цього польоти літаків моделі Boeing 737 MAX тимчасово припинили по всьому світу.