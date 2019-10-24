Boeing очікує, що літаки 737 MAX злетять до Нового року

Керівництво компанії Boeing сподівається, що літаки моделі 737 MAX, польоти яких припинили по всьому світу після авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії, повернуться в експлуатацію ще цього року.

Про це інформує BBC.

"Компанія Boeing висловила сподівання, що її літаки моделі 737 MAX повернуться в небо до кінця року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через декілька годин після того, як індонезійські слідчі визнали причинами аварії літака цієї моделі, що належав компанії Lion Air, механічні та конструкторські збої системи управління польотом, у Boeing заявили, що розробили оновлення програмного забезпечення, яке вважається причиною двох масштабних авіакатастроф.

"Наш пріоритет - безпечне повернення в експлуатацію літаків 737 MAX, ми просуваємося в цьому напрямку", - заявив керівник Boeing Денніс Мюленбург.

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У Boeing також наголошують, що розробили оновлення для тренувань пілотів при експлуатації програмного забезпечення літаків, та очікують, що регулятори дозволять розпочати польоти до 2020 року.

"Ми продовжуємо виконувати зобов'язання перед нашими клієнтами, дотримуючись наших цінностей щодо безпеки, якості та доброчесності, які завжди стояли у нас на першому плані", - додав Мюленбург.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня минулого року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули всі 189 осіб, які перебували на борту. Причиною катастрофи літака, який упав у Яванське море невдовзі після вильоту з Джакарти, став збій системи управління польотом.

10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами катастрофи стали всі пасажири та члени екіпажу (157 осіб). Після цього польоти літаків моделі Boeing 737 MAX тимчасово припинили по всьому світу.