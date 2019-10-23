Слідчі назвали причину катастрофи Boeing 737 MAX в Індонезії

Причиною загибелі 189 пасажирів та екіпажу літака Boeing 737 MAX, який впав у Яванське море незабаром після вильоту з Джакарти 29 жовтня минулого року, став збій системи управління польотом на борту авіалайнера.

Про це повідомляє AFP.

"Механічні та конструкторські збої системи управління польотом Boeing 737 MAX були основною причиною катастрофи літака Lion Air минулого року", - розповіли індонезійські слідчі на брифінгу про висновки слідства у середу.

Деякі родичі загиблих висловили гнів, що слідчі не планують звинуватити американського виробника літаків компанію Boeing або авіаперевізника у катастрофі у своєму заключному звіті щодо аварії, який очікується у найближчу п’ятницю.

"Ми не задоволені поясненнями слідчих, але у нас немає іншого вибору, як прийняти його", - заявив журналістам після зустрічі із слідчими у Джакарті Епі Сямсул Комар, який втратив сина у авакатастрофі. Попередні розслідування нещасних випадків з літаками моделі Boeing 737 MAX стосувались недоліків Системи збільшення маневрених характеристик цієї моделі (MCAS) - автоматизованого програмного забезпечення літака, який, як виявилось, пілоти не змогли контролювати.

Національний комітет з безпеки транспорту Індонезії повідомив родичам, що їхній заключний звіт буде включати дані про проблеми з системою MCAS як про "сприяючий аварії чинник". Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня минулого року Boeing 737 Max авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули всі 189 людей, які знаходилися на борту. 10 березня 2019 року розбився Boeing 737 Max авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Ефіопії до Кенії. Жертвами стали всі пасажири та екіпаж (157 осіб). Після цього польоти Boeing 737 MAX тимчасово призупинили по всьому світу.