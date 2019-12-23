Військовий флот Туреччини поповнила субмарина Piri Reis, яка була спущена на воду на верфі у Гельджуку на північному заході країни.

Це одна з шести субмарин, які будуть побудовані в Туреччині до 2027 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Із 2022-го кожен рік ми будемо вводити в експлуатацію по одному підводному човну. У 2027 році всі шість наших підводних човнів будуть на службі в наших військово-морських силах», - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який взяв участь у церемонії спуску субмарини на воду.

Екіпаж підводного човна Piri Reis налічує 40 осіб. Його довжина – 68,35 м, зовнішній діаметр – 6,3 м, водозаміщення – 1850 тонн.

У Туреччині спустили на воду нову субмарину / Фото: sabah.com.tr

Після церемонії спуску на воду першого човна було урочисто закладено будівництво п’ятого підводного човна для ВМС Туреччини. Зараз другий підводний човен - Hızır Reis – будується та проходить технічне оснащення. Також вже триває будівництво третього та четвертого підводних човнів.

Як повідомлялося, будівництво в Туреччині нових підводних човнів відбувається за національною програмою, яка передбачає побудову 6 субмарин на верфі в Гельджуку. Церемонія урочистого «першого зварювання» корпусу субмарини, яка нині спущена на воду, відбувалася 8 жовтня 2015 року.

Як зазначається на сайті ВМС Туреччини, окрім субмарини Piri Reis, яка належить до нової генерації, у корабельному складі є 12 підводних човнів (по чотири класу Ay, Preveze та Gür).