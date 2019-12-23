На президентських виборах у Хорватії буде другий тур - ЗМІ

У першому турі президентських виборів у Хорватії, які відбулись у неділю, 22 грудня, за попередніми даними, перемагає кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній прем'єр-міністр країни Зоран Міланович.

За даними екзитполів, оприлюднених телеканалами HRT та Nova TV, він набирає 29,58 відсотка голосів виборців, повідомляє DW.

Нинішня президентка, представниця консервативної партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович, за цими даними, отримує 26,38%, а співак та бізнесмен Мирослав Шкоро - 24,1% голосів виборців.

Оскільки, за попередніми даними, жоден з кандидатів не отримує понад 50% голосів, президент країни буде визначений у другому турі виборів, запланованому на 5 січня.

Наразі результати голосування близько 170 тисяч виборців, які мешкають за кордоном, у цих даних не враховані, тож можуть бути вирішальними для визначення, хто ж стане суперником Мілановича у другому турі.