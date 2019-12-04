Європерспектива для Західних Балкан має залишатися пріоритетом ЄС – Боррель

Перспектива розширення ЄС та підготовка до членства країн Західних Балкан не можуть ставитися під сумнів, і мають залишатися на високих позиціях у порядку денному Євросоюзу.

Про це у середу у Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ заявив Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я твердо переконаний, що не може ставитися під знак питання політика ЄС стосовно Західних Балкан. Ця тема має залишатися високо у європейському порядку денному. Проблема розширення викликала останнім часом певні суперечки, але у довгостроковій та у середньостроковій перспективі нічого не змінилося. Ми маємо напружено працювати з метою підготовки до Балканського саміту 2020 року, який буде проведений за ініціативою Хорватії у Загребі, та має дати відповідь на наявні питання", - зазначив Високий представник ЄС.

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Він наголосив, що Євросоюз повинен досягти з усіма країнами-членами повного розуміння, що ніхто не може закривати або скасовувати європейську перспективу для таких країн як Албанія та Північна Македонія, які пройшли через складний процес реформ для початку переговорів з ЄС щодо членства.

"Ми не змогли уникнути війни на Балканах, яка залишила по собі майже 150 тисяч жертв. Це була трагедія, яка призвела до страждань, бідності, розділу та до підйому націоналізму. Європа є єдиною, хто може запропонувати рішення для цього регіону. Я буду виносити це питання на обговорення Європейської Ради до моменту проведення Балканського саміту у Загребі", - наголосив Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейська Рада під час зустрічі у Брюсселі 15 жовтня не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство з Албанією і Північною Македонією. Проти виступили Франція, Нідерланди та Данія, уряди яких вважають, що згадані Балканські країни зробили недостатньо перетворень для такого кроку.

Пізніше нездатність Європейської Ради прийняти відповідне рішення була піддана критиці з боку керівників Єврокомісії та депутатів Європейського Парламенту, які назвали таку відмову стратегічною помилкою, що підриває авторитет самого Європейського Союзу та відкриває шлях для впливу на регіон для "інших сил".

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ