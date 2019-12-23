У Ємені обстріляли гуманітарних працівників з гранатометів

Офіси п’яти міжнародних гуманітарних організацій у єменському місті Далеа були обстріляні із гранатометів.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на безпекові служби Ємена.

“Невстановлені нападники завдали кількох ударів із гранатометів по офісах п’яти міжнародних гуманітарних груп у місті Далеа, не спричинивши жертв”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що скоординована атака змусила міжнародні недержавні організації припинити роботу та евакуювати співробітників.

Відповідальність за обстріл на себе поки ніхто не взяв.

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Нагадаємо: у Ємені вже понад чотири роки вирує громадянська війна, у результаті якої загинули десятки тисяч людей, три мільйони стали вимушеними переселенцями й вся країна опинилася на межі масового голоду. З 2015 року уряд Ємену у союзі з очолюваною Саудівською Аравією коаліцією арабських держав бореться із хуситами, підтримуваними Іраном.