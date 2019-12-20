Уряд Ємену та повстанці здійснили масштабний обмін полоненими

Повстанці-хусити та урядові війська Ємену здійснили обмін 135 полоненими у місті Таїз.

Про це інформує A-Awsat.

"Уряд Ємену та хусити здійснили обмін 135 полоненими у південно-західній провінції Таїз у четвер", - йдеться у повідомленні.

Посередник процесу обміну Абдалла Шадад повідомив, що угода була досягнута виключно за допомогою зусиль усередині Ємену й призвела до звільнення 75 бійців урядових військ в обмін на звільнення 60 повстанців-хуситів.

Шадад додав, що ще 300 цивільних осіб залишаються в полоні хуситів, а 80 повстанців залишаються у полоні урядових сил.

За словами Шадада, незабаром буде укладено нову угоду щодо обміну тих, хто залишається у полоні.

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Як відомо, збройний конфлікт у Єменській Республіці триває з 2014 року. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху «Ансар Алла», що захопили столицю Сану й значну частину північних районів країни, з одного боку, та урядові війська Ємену, що отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, — з іншого.

Мирну угоду між повстанцями-хуситами та єменським урядом було підписано у грудні 2018 року у Швеції. Однак, за спостереженням оглядачів, угода наразі слабо втілюється у життя.