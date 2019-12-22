У Берліні евакуювали різдвяний ярмарок, де три роки тому стався теракт

Через повідомлення про підозрілий предмет поліція Берліна провела евакуацію різдвяного ярмарку.

Про це інформує DW.

"У Берліні в суботу, 21 грудня, пройшла евакуація різдвяного ярмарку на площі Брайтшайдплац. Причиною стала "підозріла поведінка двох чоловіків... Спочатку в поліції Берліна заявили, що до них надійшло повідомлення про підозрілий предмет на різдвяному ярмарку. У зв'язку з тим, що саме на цьому різдвяному ярмарку 2016 року стався теракт, правоохоронці "зреагували чутливо", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, у поліцейській операції, до якої залучили пошукових собак, брали участь 350 правоохоронців. Увесь цей час потяги проїжджали розташований поряд вокзал без зупинки.

У підсумку жодних підозрілих предметів не виявили. Однак були затримані двоє чоловіків. Інформація про їхні зв'язки з терористами не підтвердилася, і невдовзі затриманих відпустили.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року вантажівка, за кермом якої перебував громадянин Тунісу Аніс Амрі, врізалася в натовп на ярмарку на площі Брайтшайдплац. Унаслідок теракту загинули 12 осіб, близько 50 зазнали поранень.