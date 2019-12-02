Хвиля “мінувань” у РФ: у Москві евакуювали близько тисячі осіб з 11 судів

У російській столиці триває хвиля телефонного тероризму, що розпочалася минулого тижня, - близько тисячі осіб евакуювали в понеділок з 11 районних судів Москви після того, як надійшли електронні повідомлення про загрозу вибуху.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на речника Мосміськсуду Уляну Солопову.

"У понеділок на електронну пошту 11 московських судів надійшли анонімні листи про нібито закладений у будівлі вибуховий пристрій, після чого негайно було вжито заходів з евакуації співробітників і відвідувачів", - сказала Солопова.

Повідомлення про вибухові пристрої надійшли до Басманного, Лефортівського, Хамовницького, Замоскворецького, Пресненського, Зюзінського, Чертановського, Нагатинського, Дорогомилівського, Останкінського й Люблінського судів Москви. Солопова уточнила, що наразі половина з цих судів вже відновила роботу.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля неправдивих повідомлень про замінування московських і петербурзьких судів почалася 28 листопада. Тоді були евакуйовані 5 московських районних судів, а також 4 райсуди і Міський суд Петербурга. У п'ятницю проходила евакуація з будівлі Мосміськсуду і ще 5 районних судів у Москві, а також у шести райсудах Петербурга.