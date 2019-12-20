Стрілянина на Луб’янці: у лікарні помер іще один ФСБшник

Доставлений у лікарню співробітник ФСБ, який отримав поранення внаслідок стрілянини на Луб'янці, помер.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника Слідчого комітету РФ Світлану Петренко.

"Другий співробітник ФСБ, поранений у результаті стрілянини на Луб'янці в четвер, помер у лікарні". - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 грудня стрілянина сталася на вул.Велика Луб'янка в Москві, поряд з комплексом будівель ФСБ Росії.

За інформацією ЗМІ, невідомий влаштував стрілянину на прохідній ФСБ, після чого вибіг на вулицю і забарикадувався в одному з сусідніх будинків на вул. Велика Луб'янка. Загинув один співробітник ФСБ, ще п'ятеро постраждали, у т. ч. один цивільний. Нападника ліквідували. Йому було 39 років.