Через потужні зливи в Іспанії та Португалії загинули четверо людей

Негода у вигляді потужних злив призвела до чотирьох летальних випадків в Іспанії та Португалії за наслідками низки інцидентів.

Про це повідомляє AP.

"За даними органів влади в Іспанії та Португалії, четверо людей загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних із рясними дощами", - йдеться у повідомленні.

Офіс представника уряду Іспанії у північно-західному регіоні Галісія повідомив, що чоловік загинув увечері у четвер, унаслідок обвалу на нього кам'яної стіни у громадському парку містечка Сантьяго-де-Компостела.

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Поліція міста Аллер на півночі іспанського регіону Астурія заявила, що на гірському спуску загинув ще один чоловік.

Обидва випадки, як вважається, були спричинені рясними дощами, що вирують на Піренейському півострові протягом останніх днів.

В Португалії влада заявила, що двоє чоловіків загинули, одна людина зникла безвісти під час повені, ще 70 осіб були евакуйовані через стихію.

Іспанська метеорологічна служба прогнозує подальший розгул негоди на передріздвяний вікенд.