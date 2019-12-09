Від повені в Уганді загинули вже 17 осіб

Кількість загиблих унаслідок повені на заході Уганди зросла до 17 осіб.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

«Як повідомив телефоном начальник поліції округу Бундібугіо Сваїбу Табан, сьогодні були виявлені тіла ще шести загиблих, загальна кількість жертв стихії сягнула 17 осіб», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що повінь сталася через зливи, які напередодні спричинили вихід із берегів трьох річок.

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Раніше в товаристві Червоного Хреста Уганди повідомили, що внаслідок стихійного лиха на заході країни загинули 11 осіб.