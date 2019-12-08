Повінь в Уганді забрала більше десяти життів

Унаслідок повені на заході Уганди загинули 11 осіб, кількість жертв може зрости.

Про це інформує Xinhua.

"Щонайменше 11 людей загинули внаслідок повені у західному окрузі Бундібудгіо", - йдеться у повідомленні.

Агентство посилається на речницю товариства Червоного Хреста Уганди Ірене Накасіта. За її словами, загалом стихійне лихо охопило 11 округів країни.

Як зазначається, медики та рятувальники очікують збільшення кількості загиблих через негоду, оскільки пошукові операції тривають.