Повінь в Уганді забрала більше десяти життів

Повінь в Уганді забрала більше десяти життів

Укрінформ
Унаслідок повені на заході Уганди загинули 11 осіб, кількість жертв може зрости.

Про це інформує Xinhua.

"Щонайменше 11 людей загинули внаслідок повені у західному окрузі Бундібудгіо", - йдеться у повідомленні.

Агентство посилається на речницю товариства Червоного Хреста Уганди Ірене Накасіта. За її словами, загалом стихійне лихо охопило 11 округів країни.

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Як зазначається, медики та рятувальники очікують збільшення кількості загиблих через негоду, оскільки пошукові операції тривають.

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