Сина першого президента Грузії тяжко поранили у Тбілісі

У столиці Грузії тяжких ножових поранень зазнав син першого президента країни Звіада Гамсахурдіа.

Про це інформує Грузія Online.

"У Тбілісі холодною зброєю тяжко поранили сина першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за деякими даними, Цотне був поранений у голову та живіт, за іншими - в ділянку грудей.

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Постраждалого забрали до лікарні, МВС розпочало слідство за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії - спроба навмисного вбивства.