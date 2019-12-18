По всій Грузії протестують через самогубство підлітка після допиту в поліції

У різних містах Грузії сьогодні проходять акції протесту через загибель 15-річного Луки Сирадзе, який стрибнув з 9-го поверху після того, як двічі побував на допиті в поліції.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

Як повідомляє портал, акція протесту минулого вечора почалася біля будівлі МВС, а сьогодні з ранку проходить біля парламенту, Державної канцелярії, будівлі «Зеленої школи», де стався інцидент, в якому звинувачували підлітка.

Такі ж акції пройшли в Батумі, Горі, Зугдіді, Руставі й Кутаїсі.

У деяких випадках мітинги супроводжувалися сутичками з поліцією, яка не дозволяла учасникам акції робити написи на будівлях держустанов і на прилеглій території.

Зазначається, що до приватної «Зеленої школи» у Тбілісі вночі проник невідомий і зробив кілька написів грубого характеру.

У зв'язку з інцидентом до поліції було викликано в якості свідка 15-річного Луку Сирадзе, який у жовтні перейшов із «Зеленої школи» до державної школи N100.

На допиті хлопець відчув себе недобре і попросив про медичну допомогу. У цьому йому було відмовлено.

Допити проводили 10 і 11 грудня, а 12 грудня Лука стрибнув з 9-го поверху. Хлопчик вижив і ще п'ять днів пролежав у реанімації в коматозному стані.

17 грудня, після того як Лука помер у лікарні, була затримано слідчого управління Дідубе-Чугуретської поліції Марину Чолоян, - одну з тих поліцейських, хто допитував Луку.

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Чолоян звинувачується у примусі підлітка до дачі показань, хоча спочатку кримінальну справу було порушено за статтею «доведення до самогубства».

Незабаром прокуратура повинна пред'явити звинувачення затриманій. У разі підтвердження провини Чолоян загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю на строк до п'яти років.

Фото: AA