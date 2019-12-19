У Москві повідомляють про стрілянину із загиблими біля будівлі ФСБ
Укрінформ
Одна людина загинула і одна постраждала унаслідок стрілянини поряд з комплексом будівель ФСБ Росії в Москві.
Про це Агентству міських новин "Москва" повідомило джерело в правоохоронних органах.
"В результаті двоє людей отримали поранення, одна з них померла", - сказав він.
Раніше Агентство "Москва" повідомило, що стрілянина сталася на вул. Велика Луб'янка поряд з комплексом будівель ФСБ Росії.
За інформацією ЗМІ, невідомий влаштував стрілянину на прохідній ФСБ, після чого вибіг на вулицю і забарикадувався в одному з сусідніх будинків на вул. Велика Луб'янка.
Постраждалі, за попередніми даними, - співробітники правоохоронних органів.