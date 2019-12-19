У Гонконзі протестувальники мітингують під консульствами

Протестувальники у Гонконзі рушили до представництв іноземних держав, щоб закликати міжнародну спільноту підтримати їх.

Про це повідомляє Malay Mail.

"Гонконгські протестувальники сьогодні мітингують перед іноземними дипломатичними місіями, закликаючи закордонні уряди слідувати прикладу Сполучених Штатів Америки у посиленні тиску на Пекін та підтримці їх демократичного протесту", - йдеться у повідомленні.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт з вимогою, щоб Державний департамент хоча б раз на рік засвідчував, що Гонконг зберігає достатню автономію від Пекіна, щоб зберігати вигідні умови торгівлі з США.

Близько 1000 людей прийшли до консульств Австралії, Британії, Європейського Союзу, США, Японії та Канади, щоб передати їм петицію.

Петиція учасників акції закликає іноземні уряди "підтримувати Гонконг", ухвалюючи законодавство про запровадження візових санкцій та заморожування активів урядових чиновників КНР та місцевої адміністрації Гонконгу.

Як повідомлялося, у Гонконзі тривають протести, що розпочалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не привела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

Фото: Ivan Abreu/Bloomberg