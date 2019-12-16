Прем'єр Китаю заявив, що протести у Гонконзі завдали суспільству шкоди на всіх фронтах

Заворушення в Гонконзі на тлі правок до законодавства про екстрадицію завдали всебічної шкоди суспільству всього району.

Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян під час зустрічі з главою адміністрації Гонконгу Керрі Лам, повідомляє AP.

«Заворушення на тлі поправок до законодавства про екстрадицію завдали шкоди гонконгському суспільству на всіх фронтах», - заявив він.

Керрі Лам перебуває в Пекіні для переговорів із прем'єр-міністром і президентом Китаю. Це її перший візит до Пекіну з тих пір, як минулого місяця кандидати від демократичної партії взяли участь у місцевих виборах у Гонконзі.

«В минулому році наша політика, економіка і суспільство дійсно зіткнулися з великими проблемами», - погодилася Лам на зустрічі з прем'єр-міністром, який знову підтвердив підтримку адміністрації Лам з боку центрального уряду.

Як відомо, в Гонконзі тривають протести, які почалися через плани адміністрації прийняти закон про екстрадицію правопорушників на материковий Китай на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переросла в силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон осіб.

Фото: EFE/EPA