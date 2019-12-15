Протести в Гонконгу: після перерви у три тижні — знову сутички

У Гонконгу під час протестів у неділю, 15 грудня, вперше за останні три тижні сталися сутички.

Групи мітингувальників із закритими масками обличчями пройшлись по кількох торговельних центрах, скандуючи "Боротьба за свободу" та "Поверніть нам справедливість", повідомляє DW.

"Поліція повідомила, що у деяких місцях протестувальники били вітрини, пошкодили кілька магазинів та ресторанів, а також підірвали димову бомбу. У відповідь правоохоронці застосували проти демонстрантів перцевий спрей, а також затримували протестувальників. Зокрема, було затримано кілька підлітків", - зазначається у повідомленні.

Одночасно у місті відбувся проурядовий мітинг, на який вийшли близько тисячі людей. Вони засудили насильство під час протестів.

Наразі глава уряду Гонконгу Керрі Лам перебуває в Пекіні, де на 16 грудня запланована її зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном.

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У Гонконгу тривають протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не привела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

Фото: Ivan Abreu/Bloomberg