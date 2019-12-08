У Гонконзі сотні тисяч людей вийшли на протести

У Гонконзі сотні тисяч людей вийшли на протести

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Укрінформ
На вулиці Гонконгу в неділю вийшли сотні тисяч людей на демонстрацію на підтримку протестного руху, який діє в місті сьомий місяць.

Про це повідомляє АР.

«Сотні тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Гонконгу, їхні крики луною відбивалися від висотних будівель в ході масової демонстрації на підтримку протестного руху», - йдеться в повідомленні.

Скандуючи «Боротьба за свободу» і «Встань з Гонконгом», протестувальникиі пройшли від торгового району Козуей Бей до центральної ділової зони, подолавши понад 2 кілометри.

Як зазначає видання, це був один з найбільших мітингів за останні місяці, причому напрочуд мирний.

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Багато учасників маршу піднімали вгору п'ять пальців, вказуючи таким чином на п'ять вимог протестувальників, включаючи демократичні вибори лідера і законодавчого органу Гонконгу, а також перевірку дій поліції за останні кілька місяців на тлі постійних протестів.

Це перша з серпня узгоджена з владою акція протесту, її приурочено до Дня прав людини, який у світі відзначають 10 грудня.

Напередодні маршу поліція Гонконгу провела рейди, затримавши 11 осіб.

Фото: Ivan Abreu/Bloomberg

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