У Гонконзі сотні тисяч людей вийшли на протести

На вулиці Гонконгу в неділю вийшли сотні тисяч людей на демонстрацію на підтримку протестного руху, який діє в місті сьомий місяць.

Про це повідомляє АР.

«Сотні тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Гонконгу, їхні крики луною відбивалися від висотних будівель в ході масової демонстрації на підтримку протестного руху», - йдеться в повідомленні.

Massive turnout today. People of all ages back on the streets demanding their five demands are met. This is the first protest organised by the Civil Human Rights Front that police have authorised since mid-August, boosting numbers #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/OUo73xRYjI — Charlotte Chelsom-Pill (@charlottejourno) 8 грудня 2019 р.

Скандуючи «Боротьба за свободу» і «Встань з Гонконгом», протестувальникиі пройшли від торгового району Козуей Бей до центральної ділової зони, подолавши понад 2 кілометри.

Як зазначає видання, це був один з найбільших мітингів за останні місяці, причому напрочуд мирний.

Багато учасників маршу піднімали вгору п'ять пальців, вказуючи таким чином на п'ять вимог протестувальників, включаючи демократичні вибори лідера і законодавчого органу Гонконгу, а також перевірку дій поліції за останні кілька місяців на тлі постійних протестів.

Це перша з серпня узгоджена з владою акція протесту, її приурочено до Дня прав людини, який у світі відзначають 10 грудня.

Напередодні маршу поліція Гонконгу провела рейди, затримавши 11 осіб.

Фото: Ivan Abreu/Bloomberg