The Economist назвав Узбекистан країною року
Про це повідомляється на сайті видання.
"Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянською диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю", - йдеться у публікації.
Як зазначається, за режиму президента Іслама Карімова чоловіків, жінок і дітей змушували працювати на плантаціях, дисиденти намагалися привернути увагу до цього явища, тому з ними активно боролися.
Уряд Мірзійоєва значною мірою припинив примусову працю, дозволив працювати іноземним журналістам, відкрив більше прикордонних переходів та закрив одну з найсуворіших в'язниць "Жаслик".
Крім того, іноземних технократів запрошують допомогти перебудувати державну економіку, зазначає видання.
На думку редакції журналу, у 2019 році стан справ у цій країні став "помітно менш деспотичним".
"Узбекистану ще потрібно пройти довгий шлях, але у 2019 році жодна інша країна не просунулася так далеко", - зауважили автори матеріалу.
Серед інших кандидатів на звання країни року The Economist розглядав Нову Зеландію, Північну Македонію та Судан.
Нову Зеландію відзначили за дії її уряду після атак на мечеті в місті Крайстчерч, Північну Македонію - за поступки Греції і зміну своєї назви, а Судан - за повалення диктатури Омара аль-Башира.
Минулого року The Economist обрав Вірменію, яка, на думку журналу, показала, що "має шанси на демократію і оновлення".