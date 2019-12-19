The Economist назвав Узбекистан країною року

Впливовий британський щотижневий журнал The Economist назвав Узбекистан країною 2019 року.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянською диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю", - йдеться у публікації.

Як зазначається, за режиму президента Іслама Карімова чоловіків, жінок і дітей змушували працювати на плантаціях, дисиденти намагалися привернути увагу до цього явища, тому з ними активно боролися.

Уряд Мірзійоєва значною мірою припинив примусову працю, дозволив працювати іноземним журналістам, відкрив більше прикордонних переходів та закрив одну з найсуворіших в'язниць "Жаслик".

Крім того, іноземних технократів запрошують допомогти перебудувати державну економіку, зазначає видання.

На думку редакції журналу, у 2019 році стан справ у цій країні став "помітно менш деспотичним".

"Узбекистану ще потрібно пройти довгий шлях, але у 2019 році жодна інша країна не просунулася так далеко", - зауважили автори матеріалу.

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Серед інших кандидатів на звання країни року The Economist розглядав Нову Зеландію, Північну Македонію та Судан.

Нову Зеландію відзначили за дії її уряду після атак на мечеті в місті Крайстчерч, Північну Македонію - за поступки Греції і зміну своєї назви, а Судан - за повалення диктатури Омара аль-Башира.

Минулого року The Economist обрав Вірменію, яка, на думку журналу, показала, що "має шанси на демократію і оновлення".