Журнал Тhe Еconomist писатиме Kyiv замість Kiev

Журнал Тhe Еconomist писатиме Kyiv замість Kiev

Укрінформ
Британський впливовий щотижневий журнал Тhe Еconomist переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції — Kyiv.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

“Ще одне провідне британське видання змінило правило написання і пише Kyiv, а не Kiev! Дякуємо The Economist! Кампанія #KyivNotKiev триває!”, - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У рамках кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

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У вівторок стало відомо, що щоденна британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times почала писати Kyiv замість Kiev у своїх матеріалах.

Раніше британське видання The Telegraph також перейшло на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

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