Кількість жертв стрілянини у панамській в’язниці зросла до 14

Кількість жертв стрілянини у панамській в’язниці зросла до 14

Укрінформ
Ще двоє поранених під час стрілянини у в’язниці поблизу столиці Панами загинули, збільшивши кількість жертв до 14.

Про це повідомляє Xinhua

Зазначається, що в лікувальних закладах залишається ще дев’ятеро поранених в’язнів.

“У Національній пенітенціарній системі розповіли, що жоден охоронець чи співробітник в’язниці не постраждав”, - йдеться у матеріалі.

Xinhua нагадує, що найкривавіша тюремна сутичка в історії Панами відбулася увечері вівторка.

“Влада розслідує інцидент, аби встановити, хто був відповідальним за насильство. Президент Панами Лаурентіно Кортізо заявив, що порадиться із Радою безпеки країни та правоохоронцями щодо упередження подібних зіткнень”, - зазначає агентство. 

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Зауважимо, що у тюрмах країн Центральної та Південної Америки регулярно трапляються зіткнення між в’язнями. У вівторок влада Гондурасу через неконтрольоване насильство у в’язницях тимчасово передала контроль над ними військовим.

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