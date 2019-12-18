У в’язниці Панами палили з “калашів”: 13 загиблих, ще 15 — поранені

Унаслідок стрілянини у панамські в'язниці загинуло щонайменше 13 в'язнів, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє BBC.

“Щонайменше 13 в'язнів загинули та 15 отримали поранення в результаті стрілянини у в'язниці у Панамі в вівторок”, - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, на місці інциденту було знайдено три автомати AK-47 та 5 пістолетів.

Президент Панами Лаурентіно Кортізо країни заявив, що слідство повинно встановити як зброя потрапила до в'язниці на сході столиці Панами Сіті.

За словами заступника Нацполіції країни Алексіса Муньоса, стрілянина відбулася між двома членами однієї бандитської банди через внутрішній конфлікт.

Ніхто з в'язнів не втік в результаті інциденту.