Стрілянина у панамській в’язниці: 12 загиблих

Щонайменше 12 в’язнів загинули й 13 отримали поранення унаслідок стрілянини у в’язниці поблизу столиці Панами.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

“Після стрілянини у в’язниці Ля Джойта у 25 км на схід від столиці було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі п’ять короткоствольних та три довгоствольні рушниці”, - пише Xinhua.

За словами заступника керівника поліції Панами Алексіса Муноза, стрілянина розпочалася усередині в’язниці, яка страждає від переповнення та протистояння між ворожими угрупуваннями.

Нагадаємо: у вівторок владу Гондурасу через неконтрольоване насильство у в’язницях тимчасово передала контроль над ними військовим.