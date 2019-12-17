В американському казино сталась стрілянина, щонайменше троє загиблих

В американському казино сталась стрілянина, щонайменше троє загиблих

Укрінформ
У місті Грейт-Фоллз штату Монтана невідомий відкрив вогонь в приміщенні казино, унаслідок стрілянини загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє NBC Montana.

"Троє людей загинули внаслідок стрілянини у казино Emerald на вулиці 10-те південне авеню у Грейт-Фоллз", - йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції, що прибули за викликом, виявили тіла трьох людей у будівлі казино. Один поранений перебуває у лікарні.

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Невдовзі співробітникам поліції вдалося знайти стрілка, його застрелили під час затримання.

Фото: Google Earth

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