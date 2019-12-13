У Парижі невідомий кинувся на поліцейських з ножем - нападника застрелили

У Парижі невідомий скоїв напад на трьох поліцейських, нападник був ліквідований правоохоронцями

Про це повідомляє France 24.

"Чоловіка, який погрожував напасти з ножем на поліцейських, у п'ятницю вранці застрелили офіцери поліції у діловому районі Парижа Ла Дефанс", -, повідомили джерела у поліції.

Близько 10:30 ранку поліцейські отримали інформацію про чоловіка, озброєного ножем, на площі у районі Ла Дефанс.

Троє поліціянтів підійшли до підозрюваного, який почав бігти в їхній бік та кричати: "Я вб'ю вас!", у відповідь офіцери відкрили вогонь та застрелили чоловіка.

Читайте також: Зросла кількість жертв стрілянини у чеській лікарні

Як зазначається, чоловік не мав з собою посвідчення особи. Влада тимчасово наказала людям уникати зони, де стався інцидент.

Фото: ANI