Армія Гондурасу взяла під контроль усі в’язниці у країні через сутички

Збройні сили Гондурасу перебрали на себе контроль за усіма в’язницями країни через регулярні криваві сутички в’язнів.

Про це заявив керівник апарату офісу президента Гондурасу Ебал Діаз, повідомляє Xinhua.

“Ми підтверджуємо військове втручання для недопущення в майбутньому подібних спалахів насильства та смертей”, - сказав Діаз.

Він додав, що влада намагається реформувати чинну пенітенціарну систему.

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Надзвичайна ситуація у тюремній системі Гондурасу була оголошена після спалаху вбивств та втеч протягом останніх тижнів. Уряд офіційно уповноважив армію на тимчасове управління в’язницями.

“Усі співробітники Національного пенітенціарної інституції були на шість місяців відсторонені від виконання своїх обов’язків”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: у 9-мільйонному Гондурасі утримується 21 тисяча в’язнів. У ніч на неділю п’ять в’язнів були вбиті у в’язниці міста Морочеллі. За тиждень до цього четверо неповнолітніх в’язнів загинули під час сутички у реабілітаційному центрі.