У Гондурасі на антипрезидентські протести вийшли тисячі людей

У Гондурасі тисячі людей вийшли на протести після того, як суд Нью-Йорка засудив брата президента держави Хуана Орландо Ернандеса за торгівлю наркотиками. Люди вимагають відставки президента.

Про це інформує Telesur.

"Мешканці Гондурасу вимагають відставки Хуана Орландо Ернандеса після того, як федеральний суд США засудив його брата за торгівлю наркотиками", - йдеться у повідомленні.

#Honduras

Así transcurrió la noche entre las protestas de los hondureño en contra del narco gobierno y la represión del tirano #JOH, al grito de #FueraJOH #HondurasPoliticayDrogas son la misma cosa pic.twitter.com/G0ZAyaHgHG — Waskara 🇳🇮 (@Waskara4) 19 жовтня 2019 р.

Під час судового розгляду справи Тоні Ернандеса присяжні США заслухали свідчення торговців наркотиками, які стверджували, що політик щонайменше два рази використовував їхні гроші для фінансування політичних проєктів.

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Цей факт викликав протести проти правління президента, який розпочав свій другий президентський термін 27 січня 2018 року на тлі звинувачень у фальсифікації виборів.

Фото: Waskara, Twitter