У Гондурасі на антипрезидентські протести вийшли тисячі людей
Про це інформує Telesur.
"Мешканці Гондурасу вимагають відставки Хуана Орландо Ернандеса після того, як федеральний суд США засудив його брата за торгівлю наркотиками", - йдеться у повідомленні.
#Honduras— Waskara 🇳🇮 (@Waskara4) 19 жовтня 2019 р.
Así transcurrió la noche entre las protestas de los hondureño en contra del narco gobierno y la represión del tirano #JOH, al grito de #FueraJOH #HondurasPoliticayDrogas son la misma cosa pic.twitter.com/G0ZAyaHgHG
Під час судового розгляду справи Тоні Ернандеса присяжні США заслухали свідчення торговців наркотиками, які стверджували, що політик щонайменше два рази використовував їхні гроші для фінансування політичних проєктів.
Цей факт викликав протести проти правління президента, який розпочав свій другий президентський термін 27 січня 2018 року на тлі звинувачень у фальсифікації виборів.
Фото: Waskara, Twitter