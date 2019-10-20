У Чилі під час масових протестів загинули троє людей

У Чилі троє людей загинули в ході протестів, що переросли у масові заворушення із підпалом будівель та автомобілів.

Про це повідомляє BBC.

"Троє людей загинули внаслідок пожежі всередині супермаркету у Сантьяго під час протестів у Чилі", - йдеться у повідомленні.

Двоє людей загинули на місці події, ще одна людина померла у лікарні.

Президент Чилі Себастьян Піньєра призупинив дію рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у метро, яке спричинило протести, проте вони тривають.

Уряд оголосив надзвичайний стан, направив до Сантьяго військових та запровадив нічну комендантську годину.

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Як повідомляв Укрінформ, заворушення у Сантьяго почались 14 жовтня після підвищення ціни на проїзд у метро із 800 до 830 песо (1,17 долара США). У різних частинах міста маніфестанти будували барикади та билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети та сльозогінний газ.

Через підпали були сильно пошкоджені 20 станцій метро. Керівництво метрополітену оцінює збитки в 700 тисяч доларів. В ході заворушень постраждали 156 осіб. Також були затримали щонайменше 180 осіб.

Фото: ЕРА