У Чилі затримали понад 1,4 тисячі учасників протесту, кількість жертв зросла до 8

Під час протестів в Чилі вже затримано 1 462 особи, через масові демонстрації загинули вже 8 людей.

Про це повідомляє місцева радіостанція Bio Bio з посиланням на прокуратуру країни.

У столичному регіоні затримали 614 осіб, решта 848 були затримані в інших комунах.

Відзначається, що п'ять людей загинули на виноробні в комуні Ренка, де через заворушення сталася пожежа. Крім того, напередодні в результаті пожежі в супермаркеті Сан-Бернардо загинули три людини.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, в п'ятницю ввечері, президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці, намагаючись обмежити акції протесту по всьому місту.

Заворушення у Сантьяго почались після підвищення ціни на проїзд у метро у пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п'ятниці в кількох районах столиці стались сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста маніфестанти будували барикади та билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети та сльозогінний газ.

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У ніч на суботу демонстранти підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі міста, а також кидали "коктейлі Молотова" на станціях метро.

Фото: Agencia UNO