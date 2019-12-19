Австралійський штат оголосив надзвичайний стан через сильні пожежі

У Новому Південному Уельсі, найбільш густонаселеному штаті Австралії, через пожежі ввели надзвичайний стан на 7 днів.

Рекордна спека призвела до лісових пожежі по всьому регіону, повідомляє Aljazeera.

Влада Нового Південного Уельсу стурбована погодними умовами у вигляді екстремальних вітрів і високої температури. Найбільш населене австралійське місто Сідней в диму, а в четвер там температура зросте до 45 градусів тепла. Також наголошується, що сильний вітер може роздути вогонь і поширити його на територію ще ближче до Сіднея.

Раніше повідомлялося, що в Австралії недалеко від Сіднея згоріло 300 тисяч гектарів території. Наразі ця цифра вже становить 1,2 мільйона.