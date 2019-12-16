Масштабні пожежі у Сіднеї: забруднення повітря в 11 разів перевищує норму

Найбільше австралійське місто Сідней стикається з надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я через масштабні пожежі.

Більше 20 об’єднань лікарів, включно з Королівським австралійським коледжем лікарів, що представляє 25 тисяч медиків, оприлюднили в понеділок спільну заяву, в якій закликають уряд Австралії вирішити питання щодо токсичного забруднення повітря, повідомляє The Express Tribune.

"Забруднення атмосферного повітря у Новому Південному Вельсі представляє собою надзвичайну ситуацію для здоров'я", - заявив Альянс з питань клімату та здоров'я.

Зазначається, що дим, який виник під час лісових пожеж, призвів до забруднення повітря в 11 разів більше стандартного "небезпечного" рівня в частинах Сіднея та Нового Південного Вельсу. “Дим від вогню особливо небезпечний через високий вміст крихітних частинок (PM2.5)”, - йдеться у заяві.

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Альянс з питань клімату та здоров'я закликав уряд вжити невідкладних заходів для стримування викидів, заявивши, що кліматичні зміни погіршують бурхливі пожежі, які мають "руйнівний вплив на здоров'я людини".

Нагадаємо, повідомляється про шість летальних випадків внаслідок пожеж, що тривають близько двох місяців по всій Австралії. Зруйновано понад 700 будівель. Крім регіону навколо Сіднея великий вогонь також охопив райони Квінсленда, Вікторії, південної та західної частин Австралії, а також Тасманії.

Фото: globalnews.ca