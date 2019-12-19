Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих

Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих

Укрінформ
Унаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів поблизу Бухареста постраждали 11 людей.

Про це із посиланням на Інспекцію з надзвичайних ситуацій регіону Прагова, де відбувся інцидент, повідомляє Xinhua

“10 людей були доставлені до місцевої лікарні у Плоєшті — столиці регіону, 11-ий постраждалий отримав множинні травми та був гелікоптером доправлений до Бухареста”, - йдеться у матеріалі. 

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За словами рятувальників жоден поранений не перебуває у критичному стані. 

За попередньою інформацією, зіткнення відбулося через те, що вантажний поїзд не виконав вимоги світлових сигналів. Точні причини інциденту будуть встановлені спеціальною комісією. 

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Додамо, що на борту пасажирського поїзда, який на момент зіткнення рухався зі швидкістю 20 км/год, перебувало 50 пасажирів. Близько години рух поїздів у обидва напрямки за маршрутом Бухарест-Плоєшті-південна був закритий.

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