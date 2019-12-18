У Гонконгу в аварії двоповерхового автобуса загинуло 6 осіб, 30 поранені
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Укрінформ
У Гонконгу внаслідок зіткнення пасажирського двоповерхового автобуса з деревом загинуло шестеро людей, ще 30 зазнали травм.
Про це повідомляє Hong Kong Free Press.
«За інформацією місцевих ЗМІ, транспортний засіб врізався у дерево, яке знесло ліву частину другого поверху автобуса та сильно пошкодило його передню частину», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від удару трьох пасажирів викинуло з автобуса.
При цьому один пасажир опинився в "пастці" всередині понівеченого транспортного засобу. Поліція перекрила кілька смуг на шосе, де сталась аварія.
Представник компанії-перевізника уже заявив, що потерпілим і родинам загиблих нададуть допомогу, а також пообіцяв співпрацювати зі слідством.
Photo: Police handout.