У Гонконгу в аварії двоповерхового автобуса загинуло 6 осіб, 30 поранені

У Гонконгу внаслідок зіткнення пасажирського двоповерхового автобуса з деревом загинуло шестеро людей, ще 30 зазнали травм.

Про це повідомляє Hong Kong Free Press.

«За інформацією місцевих ЗМІ, транспортний засіб врізався у дерево, яке знесло ліву частину другого поверху автобуса та сильно пошкодило його передню частину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від удару трьох пасажирів викинуло з автобуса.

При цьому один пасажир опинився в "пастці" всередині понівеченого транспортного засобу. Поліція перекрила кілька смуг на шосе, де сталась аварія.

Представник компанії-перевізника уже заявив, що потерпілим і родинам загиблих нададуть допомогу, а також пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Photo: Police handout.