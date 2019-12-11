У Ботсвані поїзд зійшов із рейок: є загиблі й поранені

Двоє людей загинуло й троє отримали поранення унаслідок аварії пасажирського поїзда на сході Ботсвани.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на речника залізниці Ботсвани Сакаейо Баітшепі.

За його словами, двоє загиблих були членами екіпажу поїзда. Ще двоє залізничників та один пасажир отримали серйозні травми та були госпіталізовані.

“Десяткам пасажирів, які отримали легкі травми, медична допомога була надана на місці інциденту, вони були звільнені без госпіталізації”, - пише Xinhua.

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Всього ж на борту потяга, який рухався за маршрутом Габорон-Францістаун, було 400 осіб, з яких двадцятеро — члени екіпажу.

Наразі триває розслідування інциденту, рух залізницею між двома найбільшими містами Ботсвани було припинено, аби дати змогу відремонтувати колію.