У Конгресі розпочали засідання щодо голосування за імпічмент Трампу

У Конгресі розпочали засідання щодо голосування за імпічмент Трампу

Укрінформ
Палата представників США розпочала пленарне засідання, на якому планується голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа за двома статтями.

Про це повідомляє CNN.

“Засідання Палати представників розпочалося”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку будуть обговорені процедурні питання.

Остаточне голосування щодо оголошення президенту США Дональду Трампу імпічменту очікується між 2 і 3 годинами ночі за Києвом.

Минулого тижня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу у справі про імпічмент за двома статтями: зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

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Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

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