Єгипетський уряд наступного року почне переїзд до нової столиці

Наступного року почнеться процес переїзду різноманітних державних відомств до нової столиці Єгипту.

Про це заявив президент Єгипту Абдель-Фатах аль-Сісі, пише Xinhua.

“Єгипетський президент Абдель-Фатах аль-Сісі сказав, що урядові штаб-квартири будуть перенесені до нової адміністративної столиці у 2020 році”, - йдеться у матеріалі.

Президент також пообіцяв використовувати в державному управлінні найновіші технології штучного інтелекту.

“Ми упевнилися, що усі належні технології штучного інтелекту використані у процесі цифровізації єгипетських державних послуг”, - розповів аль-Сісі.

Читайте також: Експерти назвали найпопулярніші міста світу серед туристів

Він додав, що використання штучного інтелекту дає можливість не лише зменшити корупцію, а й ”подолати людську помилку та зберегти час”.

Нагадаємо: Єгипет наразі будує нову адміністративну столицю — місто Ведіан, — площею 714 км кв в 45 кілометрах від Каїра. До міста мають переїхати більшість урядових будівель, у тому числі 29 міністерств, уряд та парламент, а також готелі, торгові центри, парки й навіть 20 житлових районів, спроможних розмістити 6,5 мільйона мешканців.