У ЄС набуло чинності законодавство із правового захисту викривачів

З понеділка у країнах ЄС набуло чинності законодавство, яке надає додаткові правові гарантії та захист так званим викривачам (whistleblower), які повідомляють органи влади про зловживання і злочини.

Про це повідомляє Європейська комісія.

“Викривачі є хоробрими людьми, які мають бажання пролити світло на незаконні діяння, - часто з великим ризиком для власної кар’єри або добробуту, - з метою захистити громадськість від зловживань. Вони заслуговують на визнання та захист у зв’язку із такою діяльністю. Я закликаю країни-члени адаптувати національне законодавство (до цієї Директиви ЄС, - ред.) якнайшвидше", - зазначила з цього приводу віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Читайте також: Рада ЄС ухвалила резолюцію щодо боротьби з корупцією в спорті

Нова Директива визначає високі стандарти правового захисту викривачів у всьому Євросоюзі та у різних сферах діяльності, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, захист інформації та фінансових інтересів ЄС, безпеку харчових та інших товарів, сферу охорони здоров’я, захист довкілля та атомну безпеку.

Відтак країни-члени мають два роки, щоб ввести до національного законодавства нові правові норми ЄС щодо викривачів.