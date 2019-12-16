На протестах в Ірані загинуло понад 300 осіб - Amnesty

У ході протестів в Ірані загинуло щонайменше 304 людини і тисячі було поранено.

Про це йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

"Принаймні 304 людини було вбито і тисячі дістали поранення в період з 15 до 18 листопада", - йдеться в заяві організації.

Згідно з інформацією AI, в ході протестів в Ірані заарештовано тисячі осіб, включаючи дітей віком до 15 років.

Організація опитала десятки людей в Ірані, які розповіли, як під час і після акцій протесту влади утримували в'язнів без зв'язку із зовнішнім світом і піддавали їх різним видам жорстокого поводження.

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Як повідомлялося, протести в Ірані проти підвищення цін на паливо і нормування продажу пального населенню за пільговою ціною почалися 15 листопада. 19 листопада в ООН висловили стурбованість через "значну кількість загиблих" внаслідок застосування силовиками і поліцією бойових набоїв проти мітингувальників.

На початку місяця Amnesty International заявляла про дві сотні загиблих.

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