Джонсон і Трамп обговорили “амбітну” угоду про вільну торгівлю
Про це йдеться в заяві пресслужби прем'єр-міністра Великобританії, повідомляє Daily Mail.
«Вони (Джонсон і Трамп - ред.) обговорили величезну важливість відносин між Великою Британією та США і висловили надію на продовження тісної співпраці з таких питань як безпека і торгівля, включаючи переговори щодо амбітної угоди вільну торгівлю», - йдеться в заяві.
Зазначається, що глава Білого дому ще раз привітав прем'єр-міністра Британії з перемогою Консервативної партії на дострокових виборах 12 грудня.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Трамп, привітавши Джонсона в Twitter, підкреслив, що перемога Консервативної партії дозволить США і Великій Британії укласти нову торговельну угоду, яка буде більш вигідною для Британії, ніж будь-яка угода з Європейським Союзом.