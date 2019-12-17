Джонсон і Трамп обговорили “амбітну” угоду про вільну торгівлю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп у телефонній бесіді обговорили намічені переговори щодо торговельної угоди.

Про це йдеться в заяві пресслужби прем'єр-міністра Великобританії, повідомляє Daily Mail.

«Вони (Джонсон і Трамп - ред.) обговорили величезну важливість відносин між Великою Британією та США і висловили надію на продовження тісної співпраці з таких питань як безпека і торгівля, включаючи переговори щодо амбітної угоди вільну торгівлю», - йдеться в заяві.

Зазначається, що глава Білого дому ще раз привітав прем'єр-міністра Британії з перемогою Консервативної партії на дострокових виборах 12 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Трамп, привітавши Джонсона в Twitter, підкреслив, що перемога Консервативної партії дозволить США і Великій Британії укласти нову торговельну угоду, яка буде більш вигідною для Британії, ніж будь-яка угода з Європейським Союзом.