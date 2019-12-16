Із уряду Франції пішов уповноважений щодо пенсійної реформи

Високий комісар уряду Франції з питань пенсійної реформи Жан-Поль Делевуа подав у відставку через конфлікт фінансових інтересів.

Про це повідомляє AFP.

«Високий комісар з питань пенсій Жан-Поль Делевуа у понеділок подав президенту Республіки подання про відставку, яка була прийнята «із жалем», - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Єлисейському палаці, нову кандидатуру на посаду відповідального в уряді за пенсійну реформу буде визначено якнайшвидше.

За інформацією газети Le Monde, причиною відставки політика стало оприлюднення декларації про доходи, де йдеться про різні джерела надходжень разом із зарплатнею урядовця, що може свідчити про конфлікт інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції 12-й день тривають масові протести проти урядової пенсійної реформи.