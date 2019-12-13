Завдяки СБУ звільнили за корупцію 39 топчиновників - Баканов
Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, звітуючи про 100 днів перебування на посаді, повідомляє пресслужба СБУ.
«Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопосадовців, а 134-ом повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за 117 кримінальними провадженнями. До різних термінів засуджено 50 осіб», - повідомив Баканов.
Яскравим прикладом оперативної роботи він назвав затримання на гарячому ексзаступника директора ПАТ «Завод Маяк», який отримав $200 тисяч за сприяння у продажі майнового комплексу заводу за заниженою ціною.
За його словами, серед справ, які отримали широкий розголос, ‒ припинення діяльності транснаціональної злочинної наркокорпорації «Хімпром», вилучення партії тютюнових виробів на 120 мільйонів гривень
Як повідомлялося, Баканов був призначений на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.
Фото: пресслужба СБУ