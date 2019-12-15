У Новій Зеландії зросла кількість загиблих унаслідок виверження вулкана

Кількість загиблих унаслідок виверження вулкана Уайт-Айленд у Новій Зеландії сягнула 16 осіб.

Про це повідомляє BBC.

"Людина, яка перебувала у шпиталі після виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії, померла, що збільшило офіційну кількість загиблих до 16 осіб", - йдеться у повідомленні.

Близько 20 людей залишаються в реанімації з сильними опіками.

Тим часом рятувальні загони повернулися на острів у неділю, щоб знайти тіла інших жертв.

У понеділок, 16 грудня, у Новій Зеландії о 14:11 за місцевим часом проведуть хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

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Як повідомлялося раніше, на момент виверження вулкана 9 грудня неподалік перебували 47 людей. Вік постраждалих - від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 людини з Австралії, двоє - з Китаю, четверо - з Німеччини, одна людина з Малайзії, дві з Великої Британії, дев'ять зі США та п’ять з Нової Зеландії.

У поліції попереджають, що ймовірність того, що ще хтось вижив після виверження, дуже низька.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. Упродовж останніх років на острові відбулося кілька вивержень, але тоді ніхто не постраждав.

Фото: Michael Schade, Twitter