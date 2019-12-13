Новозеландські військові репатріюють шість тіл з вулканічного острова

Шість тіл на вулканічному Уайт-Айленді у Новій Зеландії були підготовлені до вивезення гелікоптером.

Про це розповів заступник керівника новозеландської поліції Джон Тімс, пише Xinhua.

За його словами, наразі триває процес транспортування тіл з острова на військове судно, пришвартоване поблизу.

У поліції розповіли, що військові, які беруть участь в операції, використовують захисне спорядження. Свої консультації на постійній основі також надають науковці, які моніторять сейсмічну активність.

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Xinhua нагадає, що за раніше наданою інформацією, розташування двох тіл загиблих під час раптового виверження досі не встановлено.

Як повідомлялося раніше, на момент виверження вулкана неподалік перебували 47 людей. Вік постраждалих - від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 людини з Австралії, двоє - з Китаю, четверо - з Німеччини, одна людина з Малайзії, дві з Великобританії, дев'ять зі США і п’ять з Нової Зеландії.

У поліції попереджають, що ймовірність того, що в результаті виверження вулкана ще хтось вижив, дуже низька.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. За останні роки на острові відбулося кілька вивержень, але тоді ніхто не постраждав